故宫票务网站半夜瘫痪 疑因元宵灯会抢票火爆所致

故宫昨天下午发布“紫禁城上元之夜”文化活动信息后，引发持续关注和抢票热潮，19日（正月十五）活动预约票火速“秒光”。今天（18日）凌晨，故宫门票预售系统已经无法打开，而故宫今天按计划将开放20日（正月十六）元宵活动的门票预约。

据《新京报》报道，故宫昨天发布消息称，将于2月19日（正月十五）、20日（正月十六）举办“紫禁城上元之夜”文化活动，这是故宫首次接受公众预约的夜间开放活动。活动将邀请劳动模范、北京榜样、快递小哥、环卫工人、解放军和武警官兵、消防指战员、公安干警等各界代表参加，还有部分名额共社会公众预约。

社会公众需在故宫票务官网（gugong.228.com.cn）预约免费参加，名额有限，约满为止。昨天下午，故宫开放19日活动预约，门票被火速预约完毕。按计划，故宫今天开放20日晚间活动的门票预约，但没有公布具体开放时间，记者在今天0点打开故宫门票预售系统时，发现网页已经无法打开。

据悉，此次活动地点主要在故宫博物院的午门展厅、太和门广场、故宫东城墙、神武门等区域。观众不仅能在夜间看到“紫禁城里过大年”展览，还能看到故宫首次在元宵节亮灯，观赏午门城楼及东、西雁翅楼、太和门广场在灯光映照下的景观，走过近千米长的布满红灯笼的故宫东城墙，穿过东华门古建馆展厅，看到临近城墙西侧的部分古建筑也被点亮，共同营造出喜庆祥和的节庆氛围。《千里江山图卷》等绘画作品，也将通过艺术灯光投影于故宫建筑屋顶上。