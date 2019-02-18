泰国失智妈想找儿子 穿越640公里“走到大陆”！流浪8月爆瘦20公斤

泰国清萊的一名59岁的妇人患有阿兹海默症，某天她要出门去找儿子，但没想到迷了路，就这样漫无目的地到处晃，没想到一走就是8个月，最后居然跨过边界，在中国大陆昆明被发现，幸好当局已经顺利协助妇人找到家人，经过8个月的流浪之后，终于可以回家了。

据ET新闻云报道，59岁的卡曼尼（Kaeomanee Arjaw）在去年6月12日被通报失踪，但之后警方遍寻不着。云南省昆明的警方日前发现这名妇人在街上游荡，也不会说中文，幸好身上有带泰国身分证，并协助这名妇人到医院检查治疗，之后通知当地的领事馆。

卡曼尼原本住的地方就靠近老挝与缅甸的边界，距离被发现的地点大约640公里，但目前无法得知她是从哪条路线进入中国大陆，途中又经历了什么事情，也不清楚究竟是如何通过边界的。清莱府的移民官员表示，妇人告诉警方他全程都是靠双脚行走，如果饿了的话，就向路边的住家或店家要食物。

警方又问卡曼尼为什么出门，她回答“我想要去找我儿子，之后我就一直走一直走，附近完全都没有车子”。在这趟艰困的旅程中，卡曼尼体重整整掉了20公斤。

该妇人的35岁女儿素叉达（Suchada Arjor）表示，日前接到领事馆人员通知，已经找到母亲了，她也在13日飞往昆明，母女重逢时开心地抱住对方，素叉达不断啜泣，画面相当感人，两人也15日将顺利回家。