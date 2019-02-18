不少中国大陆跑手乘高铁赴港参加马拉松

据香港《大公报》报道，广深港高铁香港段通车后首个渣打马拉松昨天（17日）举行，共有6.47万名跑手参与，有不少中国大陆跑手是搭乘高铁赴港参赛，赞交通方便快捷，及香港区赛事够专业，赛道有特色，但多坡道较考验心肺能力。

香港第23届渣打马拉松17日早晨开跑，沿用2018年的赛道。香港特区行政长官林郑月娥主持全马起跑仪式，首批全马选手于6时10分在尖沙咀弥敦道起步，途经“三隧三桥”，直达终点铜锣湾维多利亚公园。

赛事共计有78000人报名，其中64700人17日赴会，出席率达86%。当天适逢微雨，地面略湿滑，但不少跑手反而感觉“清凉”，适合比赛。

来自昆明的胡先生2018年参加渣马的全马赛事，2019年则搭乘高铁再度出战。2019年有了新选择，他认为高铁更方便又快捷，可直达市区的西九龙站，未来仍会考虑搭乘高铁。

胡先生属鸡，2018年起跑渣马，定下目标要集齐12枚生肖纪念牌，刚好最后一场正值鸡年“很有意义”。2019年他首次带女儿来观赛，在最后百米更抱着女儿跑，让她感受气氛，希望她能热爱运动。

来自南京的章先生特意搭乘高铁赴港，他称这是他跑的第15个马拉松，跑渣马则是首次，“我有一个心愿，在34岁前跑完国内34个不同地区的马拉松”。

章先生说，香港作为国际化都市，举办的赛事达国际级专业水平，但香港天气较炎热，故他保守报名跑半马，幸好17日有微雨，稍感清凉。

来自深圳的杨先生也是第一次跑渣马，之前搭乘过四、五次高铁到香港，这次亦不例外，他认为高铁方便往来。

杨先生有7次跑半马的经验，认为香港赛道的“三隧三桥”、多坡道及道路窄等元素，值得挑战。他大赞香港的马拉松文化浓厚，当地人参与度高，跑手素质高，不过街道较窄，加上参赛者多，为确保安全，难以发力加速。

逾50名参加渣马的医护人员组成“医护＋任何人”团队，发起人萧粤中称，2019年的救护设施比以往好，如救护车增添心脏去颤器，但仍觉得沿途没有足够的医护人员巡逻，他建议大会2020年可改善。

香港业余田径总会表示，截至17日下午4点半，共有29名跑手送院，较2018年的31人少，主要是呼吸困难和扭伤，其中两人情况严重。香港业余田径总会行政总监伍于豪于赛后补充，两名情况严重的跑手被送往律敦治医院治疗。