权健事件：警方据悉以无犯罪事实为由不予立案

中国医学保健平台“丁香医生”去年12月撰文踢爆权健事件时提及患癌过世的女孩周洋后，女孩的父亲声称报案后收到天津公安分局的通知，称当局以没有犯罪事实为由，决定不予立案。

据中国《新京报》今天（18日）报道，由周洋父亲周二力提供来自天津公安局武清分局前天发出的《不予立案通知书》显示，对于束昱辉非法行医及销售假药和权健及束昱辉利用周洋进行虚假广告宣传，天津市公安局武清分局经审查认为没有犯罪事实，决定不予立案。

“丁香医生”去年12月25日发布《百亿保健帝国权健和阴影下的中国家庭》一文，提及患癌去世的女孩周洋。周二力此前接受《新京报》采访时称，将以虚假广告、非法行医、制售假药等罪名起诉权健方。周二力也在律师陪同下向天津警方对权健提起刑事控告，天津市公安局武清分局刑侦一大队、天津市公安局武清分局经侦支队受案。

早在2015年，周二力曾以虚假宣传为由起诉权健方。2015年4月，赤峰市松山区人民法院对“周洋诉权健自然医学科技发展有限公司网络侵权案”做出判决。法院认为，根据权健提供的证据，发布周洋服用权健药品后病情好转信息的网站，并非权健登记注册的官方网站，周洋方也不能举证证明在互联网发布侵权信息的网站是由权健注册、经权健授权或权健对发布信息的网站提供了侵权信息。周二力结果败诉。