华航罢工 吕秀莲：政府一军躲在后面没处理好

华航机师罢工事件落幕，台湾前副总统吕秀莲今天（18日）接受广播节目专访时表示，这次罢工执政当局没有处理得很好，政府“一军”都躲在后面，只由“二军”出来处理。吕也说，华航从董事长到董事都是官派，高层领导政治色彩太浓厚，现在很多国营事业，也是用人唯亲，政治考量任命。

据联合新闻网报道，吕秀莲说，罢工是给弱势者伸张权益的管道，机师算是所有行业例很高层次，薪资高一年约有一半时间休假。全世界不是没有航空公司罢工，但必要时政府会出面。这次华航罢工，执政当局没有处理得很好，“此风不可长”。

吕秀莲说，蔡英文总统在华航空服员第一次期间出访，当时华航董事长何暖轩新官上任，对罢工诉求照单全收，其实就是“全输”。这次工会的诉求，按照媒体报导华航约接受九成，华航答应九成，就表示抗争的人有理。若可以接受，为何先前没有处理好，拖到春节。

她说，华航过去是政府出钱，后来才民间稀释。但董事长到懂事都是官派，高层领导色彩太浓厚。现在也有很多国营事业，也是用人唯亲，政治任命。

吕秀莲表示，政府没有第一线介入已有人质疑，落幕时不应该用正面肯定，任何罢工事件都是不幸，要立即内部检讨罢工的理由，如果诉求合理早该解决，“有无人在后面煽风点火” 。高层的领导人事、任命是否要监督，华航的公司定位，也要检讨。