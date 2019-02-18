台湾北农或将在今天选出内定新董座

台湾北台北农产运销公司今天（18日）下午将举行临时董事会，由北市府推荐的前民进党台北市议员黄向群，有望顺利接任董座一职；对于北农一直被贴上政治斗争的标签，黄向群表示，北农拥有官股成分，躲不开政治任命，若顺利当选董事长会加强沟通，大家会心平气和摊开来讲，台北市长柯文哲也没有向他交代任何政治任务。

据联合新闻网报道，北市府、农委会日前达成共识，新任董事长及总经理人选，分别由前民进党台北市议员黄向群、农委会农金局副局长翁震炘接掌，并分两次执行人事案，春节前先让翁震炘接任总座，并于今天举行临时董事会，将黄向群推选为董座。

针对中华民国农会总干事张永成呼吁“减少政治”，黄向群受访表示，北农的股东结构，包括北市府、农委会、中华民国农会、民股，反观其它县市的农产公司，都是政府百分百持股，北农结构相对复杂。

黄向群又说，北农既然有官股成分，势必躲不开政治任命，张永成希望少一点政治也合理，未来他在沟通部分会改进，大家会心平气和摊开来讲。

黄向群表示，他希望北农将来运作比较健康，未来针对市议会的尊重、要求，皆会努力做好，另外柯文哲至今都没有向他交代任何政治工作，就是希望和谐把公司处理好。

至于后续北农首要工作，黄向群表示，除了兼顾产地、消费者之间平衡，接下来最大问题是第一果菜批发市场改建案，有需多摊贩担心改建期间一拉长，生意会跑到新北市，之后会好好思考下一步，要让生意可以稳定留在台北市的拍卖场。