德云社艺人信息泄露 100人民币就能买到“打包信息”

中国相声社团德云社15日声称，旗下多位艺人的住址等信息被多次泄露、传播及售卖。不法分子甚至以100元人民币（约20新元）的价格出售所谓的艺人“打包信息”。

据中国新浪网昨天（17日）引述《北京青年报》报道，德云社发布声明称，一段时间以来，德云社旗下多位艺人的住址、行程等信息多次被泄露、传播及售卖，这些行为已严重妨碍了艺人正常的工作和生活，并严重侵犯了艺人的隐私权，甚至还会对艺人的人身安全带来潜在的隐患。

为保护德云社艺人的合法权益，德云社特此发布声明：德云社将委托律师依法维权，迫究盗取、传播、售卖上述信息的相关人员的民事、行政甚至刑事责任；相关艺人也已经启动报警程序，德云社将给予全力支持。

声明最后，德云社表示希望相关行业有机会接触艺人信息的个别从业人员停止泄露艺人隐私，同时也希望相关网络平台、自媒体停止传播艺人隐私，并呼吁广大观众能够谴责并抵制侵犯艺人隐私的恶劣行为。声明发布后，很快转发过万。

2月16日，《北京青年报》记者调查发现，各社交网络上仍有不少打着出售德云社相关艺人信息的账号在活跃。

据一名自称资深追星人士的卖家介绍，只需50元，粉丝就可获得岳云鹏、张云雷、孟鹤堂等艺人身份证号码。此外，张云雷等艺人住址信息也可以打包购买。“身份证加住址，打包价100元。”

对于上述信息来源，有网民爆料称可能是其他粉丝或工作人员提供，但卖家坚称：“都是我们自己查的，保真。”至于如何查到的，对方则闭口不谈。

北青报记者注意到，似乎是为了躲避监管，买卖双方联系方式颇为复杂。根据卖家朋友圈信息显示，其出售信息绝不仅限于德云社一众艺人，从演员朱一龙、杨幂，到歌手薛之谦、李荣浩、再到偶像杨超越、黄明昊……许多明星的手机号、酒店入住信息乃至工作行程都在其出售范围内。

事实上，艺人个人信息遭泄露乃至公开出售早已有之，不少明星都曾就此提出维权，但这一现象始终屡禁不止。

北京康达律师事务所的韩骁律师对此表示，不管是出售艺人个人信息的“黄牛”，还是购买此类信息并骚扰艺人的所谓“粉丝”，均涉嫌侵犯艺人的合法权利，严重者还会涉及刑事犯罪。

韩骁指出，根据《民法总则》规定：“自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。”

因此，泄露、买卖旗下艺人个人信息的行为，已构成侵权。按照《刑法》规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，将被处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。律师提醒：“理性追星，切勿购买或公开他人个人信息。”