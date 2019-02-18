韩国瑜自喻朱元璋引猜测 女儿：都是秃头 别无他意

高雄市长韩国瑜原定今天（18日）上午到茄萣金銮宫、湖内慈济宫发送新春红包，活动前半小时临时通知，改由副市长李四川与女儿韩冰代他出席。韩国瑜昨晚在明华园演出中自比明朝开国君王朱元璋，外界再度产生“总统”联想。韩冰今天说，爸爸跟朱一样没有头发才会这样自喻，没有其他意思。

据联合新闻网报道，今天上午10点不到，茄萣金銮宫广场挤满要领红包的乡亲，多位热情民众在凌晨3点开始排队，众人得知韩国瑜临时取消行程有些失望，但没有多加责难，并说，有机会看见韩冰还是很开心。韩粉周萍说，凌晨3点来排队，韩市长可能行程太累才会缺席活动，可以体谅他。

劝进韩国瑜参选总统的声浪未停，昨天上午，永安天文宫甫赠送清朝雍正皇帝张挂的对联文字给韩国瑜留念，昨天晚上，韩参加高雄灯会明华园总团“花灯六百年”展演，内容描述明朝开国君王朱元璋穿越时空的故事，韩在台上脱口说，“明朝开国皇帝朱元璋是个大秃头，高雄市长也是秃头”，拿自己与朱元璋相比，这番话又令外界联想至“总统”。

韩冰表示，韩国瑜昨天有安排辅选行程，又即将出国所以公务繁忙。现场媒体问韩冰，韩国瑜说自己是朱元璋，朱是明朝的开国君主，你怎么看待这件事。韩冰说，爸爸会这样讲是因为朱没有头发，所以他是从发型来判断，没有其他用意。