台军性能提升型的雄风二型飞弹2023年前完成部署

台湾总统蔡英文总统在农历春节前在视导部队时发表谈话，要加速防空及反舰飞弹的量产速度，以强化台湾防卫力量，资深军方官员今天（18日）透露，性能提升型的雄风二型飞弹已获核定量产，预计在2023年前可以完成量产工作，投入海军战备行列。

据《自由时报》报道，资深官员表示，性能提升型的雄二反舰飞弹，将分批进行量产，首批次至少为36枚，已经纳入海军代号为迅雷专案的精进战力计画之内。

资深官员也指出，性能提升型的雄风二型反舰飞弹，比起2007年起服役的雄二BLK 2型飞弹，射程更远，突穿敌方防卫网以及反制干扰的能力也更强大，具有极佳的战场灵活性。

迅雷计画是以建构海军机动飞弹发射车名义对外，并且列为预算计画，但实际项目还包括要产制新型雄二飞弹36枚，并且延寿现役雄二飞弹50枚，总经费达到136亿7666万余元（新台币，约5.98亿新元）。

军方官员说，海军司令部是在2017年6月与中科院签署合作协议，将迅雷专案计画委由中科院执行，但双方对此协议保持机密，直到2019年的1月24日才对外公布决标内容，与蔡总统发表要加速防空及反舰飞弹量产速度的谈话，时间点上有相当的巧合性。