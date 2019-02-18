上海市台办主任与柯文哲会谈：双城论坛定调强化青年交流

中国大陆上海市台办主任李文辉今天（18日）上午拜会台北市长柯文哲，双方洽谈30分钟，李文辉感谢台北灯节邀请上海方参加，双方也提到双城论坛的方向。北市府发言人刘奕霆表示，今年继续着重在青年交流，包括电竞、电商、物流等，都会是今年双城论坛的方向之一。

据联合新闻网报道，柯文哲说，今年台北灯节，上海有设置灯区，按照以前的惯例，都会参加揭幕，看一看，今天顺便讨论2019年的双城论坛。

对于陆委会希望可以打开大陆官员的僵硬脑袋，柯文哲说，互相打开吧。对于两人具体谈话内容，李文辉未多作回应，仅说新年好。

刘奕霆表示，今年双城论坛轮到上海市举办，北市府表达愿意继续合作与续办的意愿，今年双城论坛议题将继续着重在青年交流。

刘奕霆说，前两年论坛有高中生互相街舞交流，今年希望继续推动青年交流，例如以日本流行的修业旅行形式，鼓励两市高中生往来，另外电竞产业也会纳入双城交流议题。

刘奕霆表示，上海有50万台商，经济的部分希望可以纳入双城讨论题目，寻求两市政府是不是可以带来什么样的帮助。

他说，今天就是谈双城论坛的内容和方向，没有其他比较敏感的政治性议题。双城论坛的时程，过往都是7月、8月，今年还要再协商，北市府已经表达愿意续办的意愿，至于由谁来带队赴沪，还要等时程确定，才能对外说明。