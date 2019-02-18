中国两高解释明确非法买卖外汇认定标准 500万人民币为“情节严重”

中国最高人民法院和最高人民检察院联合发布明确标准，对非法买卖外汇的认定、量刑标准进行了明确，其中非法经营数额在500万元（人民币，下同，约100万新元）属于“情节严重”。这些认定与标准已经在本月1日起施行。

据新华社14日报道，按《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，以非法经营罪定罪处罚；同时，提高了非法买卖外汇“情节严重”和“情节特别严重”的认定标准。专家认为，《解释》出台将对非法买卖外汇犯罪产生较强震慑作用，对于普通的境外旅游、求学人群影响不大。

在非法买卖外汇的认定方面，《解释》规定，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，将以非法经营罪定罪处罚。

报道称，刑法第二百二十五条对非法经营罪的处罚做出了明确规定：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

《解释》提高了非法买卖外汇“情节严重”的数额认定标准。此前的规定出自1998年《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，非法买卖外汇20万美元（根据当时人民币对美元的汇率计算约相当于200万元人民币）以上的，或者违法所得5万元人民币以上的，属于“情节严重”。

《解释》也规定，非法经营数额在500万元以上的，或者违法所得数额在10万元以上的，应当认定为“情节严重”。此前没有规定非法买卖外汇“情节特别严重”的认定标准，《解释》按照“情节严重”数额标准的五倍确定“情节特别严重”的认定标准，即非法经营数额在2500万元以上或者违法所得数额在50万元以上的，应当认定为“情节特别严重”。