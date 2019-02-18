中青报发文谈ZARA事件：辱华概念不应滥用

《中国青年报》昨天（17日）就知名西班牙时装品牌ZARA的一则广告出现有雀斑的中国模特儿而被网民批评发文。文章指出，“辱华”概念不应滥用。

文章分析称，这些网民在主观上认为模特儿所呈现出的样貌“不够美”，便断定这是对中国人的“丑化”，这才衍生出了关于“辱华”的争议。

全文如下：

当你看到这幅广告（看图）里中国模特的面孔，你会想到“辱华”二字吗？在大多数人看来，这种联想恐怕都是无稽之谈。然而近日，西班牙时尚品牌ZARA在微博上发布这则广告之后，却有一批人为此鼓噪了起来，怒斥这则广告“丑化华人”“丑化亚洲”。很快，相关话题就在网上引发了广泛的讨论。

这些人认为这则广告涉嫌“辱华”的原因十分简单，那就是广告中的模特长了不少雀斑，看起来并没有经过充分的PS（修图）。他们因为在主观上认为这名中国模特呈现出的样貌“不够美”，便断定这是对中国人的“丑化”，这才衍生出了关于“辱华”的争议。

尽管在舆论场上，大多数人都不同意他们的观点，但是，这种观点依然有着不小的“基本盘”。在这种观点看来，一名模特只要脸上长了雀斑，就等同于丑，而如果这个模特是个中国人，那就一定是广告投放者在丑化中国人。

然而，事实上，包括ZARA在内的诸多国际时尚大牌，从来都不曾排斥过长有雀斑的模特，在西方主流审美当中，适量的雀斑甚至是公众追捧的对象。既然这名模特在广告投放者看来根本不丑，自然也就谈不上什么“丑化”。相比之下，那些对着这名中国模特品头论足，大力攻击其相貌的人，恐怕才真的是在侮辱自己的同胞。

事实上，这次事件的主角，不是什么无名新人，而是在时尚界炙手可热的中国新星李静雯。这则被指“辱华”的广告呈现出的，正是李静雯最真实的面貌。对这则广告的敏感，本质上是对真实的敏感。随着那些过度磨皮的美颜照片在网络上泛滥，人们越来越难接受自己没有经历过PS的面孔，也越来越难去欣赏那些真实但存有缺憾的美。有的人能够看到李静雯独特的美，而另一些人却从中解读出了“辱华”，这种对比，本身便是对我们审美体系的拷问。

对于那些真正的辱华者，广大爱国的中国人，必将令他们付出代价，但与此同时，我们决不能滥用“辱华”概念，以捕风捉影的方式到处乱扣帽子。这样的做法，只会让舆论环境遭到污染，而这将会是整个社会的共同损失。