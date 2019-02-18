16个中国城市去年GDP逾万亿人民币

有中国媒体对各地统计局、政府工作报告等公开数据统计梳理后发现，宁波、郑州等16个中国城市超过万亿元（人民币，下同，约2004亿新元）大关，而这16座城市的GDP总合占全国GDP的31%。

据中国第一财经昨天（17日）报道，数据也显示，中国去年有28个城市的GDP超过了7000亿元大关，五个城市超过2万亿元大关。

郑州市统计局13日晒出的“成绩单”显示，初步核算，2018年，郑州市地区GDP完成10143.3亿元，比上年增长8.1%；经济总量在全国城市中居第16位，比上年前移1位。2018年，郑州市GDP占全省比重21.1%，比上年提高0.5个百分点；地方财政一般公共预算收入1152.1亿元，占全省比重30.6%。

报道称，作为中西部地区的五大国家中心城市之一，郑州近年来在建设国家中心城市、引领中原城市群协调发展的步伐上快速前进。得益于工业化和城镇化的快速推进，郑州自身经济也高速增长。

宁波市统计局发布的数据显示，2018年全年全市实现地区生产总值10745.5亿元，跻身万亿GDP城市行列，按可比价格计算，同比增长7.0%，增速快于全国0.4个百分点。

作为世界第四大港口城市、长三角南翼经济中心，近年来，宁波一直在寻找自身的产业定位和产业名片，既要发挥传统产业优势，又要抓住新兴产业发展潜力。2月13日，宁波市市长裘东耀作政府工作报告时指出，2019年全市在工业经济领域，要重点实施“246”万千亿级产业集群培育工程，明确打造绿色石化、汽车制造两大万亿级产业，集群培育高端装备、新材料等四大五千亿级产业集群，建设关键基础件、智能家电等六大千亿级产业集群，全力争创国家制造业高质量示范区。