台提出修正案 领中国大陆居住证不能参选公职

行政院发言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤达卡）今天（18日）在谈到关于两岸人民关系条例的修正草案时指出，草案也涉及到领取中国大陆居住证一事，称除非领证者已放弃一段期间，否则不能参加“任何公职选举”，担任民选公职人员，或担任军人、公务员及公立学校教师。

综合台湾《苹果日报》和《经济日报》报道，《台湾地区与大陆地区人民关系条例》修正草案仍在审议中，行政院会尚未通过。

大陆去年9月开放港澳台三地居民申请居住证。行政院及执政党立法院党团之后开始讨论相关因应修法，对领取大陆居住证的台湾人，拟解除或限制相关公民权。

Kolas在行政立法会报会后表示，修正草案包含大陆居住证部分的规定，除非领证者放弃一定时间，否则不能参加任何公职选举担任民选公职人员，或者担任军人、公务员、各级公立学校教师。她指出，修法中对于“机敏机关”如情报机关的限制，将会更严格。

Kolas也说，对此修法方向，民进党团立委与行政院有共识，行政院提出的修法范围大家是支持的，但至于隐瞒是否有罚则，有待立法院协商，草案有无罚则仍在讨论，但会朝此方向修法，且相关修法还在审议中，尚未获行政院会通过。