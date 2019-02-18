大湾区建设领导小组办公室负责人：欢迎各界积极参与建设

据新华社报道，粤港澳大湾区建设领导小组办公室负责人今天（18日）就贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》发表谈话。

粤港澳大湾区建设领导小组办公室负责人表示，推进粤港澳大湾区建设，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略，是新时代推动形成全面开放新格局的新举措，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。经党中央、国务院同意，《粤港澳大湾区发展规划纲要》已全文公开。

粤港澳大湾区建设领导小组办公室负责人强调，一分部署，九分落实。将积极履行好粤港澳大湾区建设领导小组办公室的职责，全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，严格依照宪法和基本法办事，会同粤港澳三地和有关部门以钉钉子精神抓紧抓实做好各项任务，推动规划蓝图中的各项美好愿景落到实处，欢迎社会各界积极参与大湾区建设，共同将粤港澳大湾区建设成为国际一流湾区和宜居、宜业、宜游的优质生活圈，增进粤港澳三地民生福祉，成为扎实推进高质量发展的示范。

与此同时，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，共有11章，并且在前言指出：“粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市（以下称珠三角九市），总面积5.6万平方公里，2017年末总人口约7000万人，是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。建设粤港澳大湾区，既是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试，也是推动‘一国两制’事业发展的新实践。为全面贯彻党的十九大精神，全面准确贯彻‘一国两制’方针，充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳合作，进一步提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用，支持香港、澳门融入国家发展大局，增进香港、澳门同胞福祉，保持香港、澳门长期繁荣稳定，让港澳同胞同祖国人民共担民族复兴的历史责任、共享祖国繁荣富强的伟大荣光，编制本规划。”

前言也提到，本规划是指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领性文件。规划近期至2022年，远期展望到2035年。