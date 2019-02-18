港特首对大湾区发展规划纲要发布表示欢迎

香港行政长官林郑月娥今天（18日）说，欢迎中央公布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，为粤港澳大湾区建设提供指导性方向，并感谢中央在《规划纲要》的编制过程中重视香港特区政府的意见。

据香港电台报道，港府发言人说，特区政府会充分把握大湾区建设所带来的机遇，把国家所需和香港所长有机结合起来，充分发挥市场化机制的作用，在融入国家发展大局的同时，实现自身更好的发展。

香港政务司长张建宗则说，粤港澳大湾区发展规划纲要详情会在星期四上午的宣讲会交代。他指出，整体来说，规划纲要为大湾区的发展提供清晰方向，为香港经济注入新动力，也开拓了新的发展空间，包括青年创业以及其他机遇，香港应该要抓紧难得机遇，配合国家发展。

张建宗说，粤港澳大湾区可以发挥三地优势互补，以香港作为国际大都会，金融中心、航运中心、专业服务中心，再配合内地9个城市及澳门，一起推动，大湾区有7000万人口，经济规模等同南韩及澳洲，达到1.5万亿美元（约2.03万亿新元）的经济体，是很重要及有规模的湾区，希望可以打造成世界级的湾区。

张建宗强调，粤港澳大湾区发展，不但不会削弱一国两制，反而会丰富一国两制的实践。他指出，香港维持是一个开放、法治、高度商业化的城市，香港被传统基金会25年来评为全球最自由经济体，地位备受肯定，粤港澳大湾区发展，可充分利用香港的独特优势，香港一定会发展得更好。