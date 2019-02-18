中国驻纽约领事提醒夫妻们在美争吵或惹上官司

中国驻美国纽约总领事前天（16日）提醒在美国旅游的中国夫妻们，在当地相互争吵可能会惹上官司。

据中国驻纽约总领馆微信公众号发布的消息，总领馆首先提到，总领馆在春节期间接到一起中国公民求助案件。据了解，一对中国夫妇为了一点小事在旅游点住地酒店外面发生激烈争吵，一时情绪激动夫妻二人还互相推搡。两名路人看到后报警，警方到场，男方以涉嫌家暴罪名被捕，面临第二天保释、出庭、聘请律师等费时伤财的司法程序，原定回国行程也不得不推迟。

总领馆指出，在美国，夫妻动手打架被视为家庭暴力。执法机关对涉嫌家暴案件十分重视，对待家暴罪执法严苛，一旦有家暴迹象，警方会立即采取执法行动。夫妻吵架，如女方报警，往往男方会被捕接受调查。有时可能夫妻一方并不想警察逮捕对方，只是想警告对方。但事实上，警察到达现场如发现一方有伤，会立即逮捕另一方，有时警方发现夫妻双方都有伤且相互指责，可能会同时逮捕夫妻双方。

总领馆说到，夫妻在家中发生激烈争吵甚至动手，如果邻居听到声音不对，也很可能报警。再比如国内情感剧常见情节，夫妻或恋人闹别扭，在大街上拉拉扯扯，旁人也不太理会。但这种情况如发生在美国就很可能会有路人报警，甚至充当证人。一旦进入司法程序无法轻易撤诉。涉家暴案被捕，一般会被拘押1至3天才能上庭等待法官发落，交几千美元的押金才能取保侯审。如案情严重，还要聘请律师，准备正式开庭。更麻烦的是开庭一次，大约要等一两个月的时间。

总领馆也说，一旦家暴案确立，警察可以发出保护令，不允许涉案双方住在一起。出庭时，法官会视情判以社区服务、罚款或接受情绪管理课程等，并会依法命令被告在审案期间不能接近受害方。一旦认罪或定罪后，被告假释期间不得与受害方接触，除非受害方出庭要求法官取消保护令。严重情况下，保护令可持续数月甚至一年，有时会导致夫妻关系彻底破裂、家庭解体。