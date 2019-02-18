港女在台偷两只36万台币波斯猫后成功回港

一名香港女子从台湾猫舍偷走两只总值约36万元（新台币，约1.5万新元）的名贵白毛名种波斯猫后，竟然将之成功带回香港。

据台湾《联合报》今天（18日）报道，这名35岁的香港女子名叫李燕婷，越洋向新北市一家名叫“爱的猫舍”的宠物店订购三只名种白毛波斯猫，但因故遭退钱拒绝交易。

猫舍店负责人称，女子爱猫成痴，去年7月曾向负责人购买一只猫，透过检疫空运回香港饲养。李女事后付款追订三只波斯猫，并以学习饲养技巧为由，借住猫舍10天。

负责人后来发现，女子并未细心照顾宠物猫，之前购买的宠物猫没有照料好，加上她的家中已有五只猫。负责人认为女子无法给宠物猫良好环境，因此提出退款谢绝交易，未料引发女子跨海行窃。

负责人怀疑女子在借住猫舍期间，趁机窥探环境及员工上下班作息，得知猫舍大年初一只有一人照料猫咪，就预谋当天搭机往返两地行窃。女子后来在大年初一下午3时许搭机到达台湾，4时许前往达宠物店，之后用美工刀划破纱窗闯入，只花三个多小时便偷走两只白毛名种波斯猫直奔机场，疑似喂食安眠药再将猫藏在衣兜佯装孕妇，未经检疫便搭机走私回香港。

负责人发觉后于晚上7时许向警方报案，员警调阅社区监视器发现嫌犯行窃后，嫌犯随即抱着两只波斯猫，装在手提袋中迅速离开，搭计程车直奔机场，整个行窃过程不到15分钟，即使立即报案，仍来不及阻止港女搭机出境，当天晚间7时她便搭乘长荣班机返回香港。

事后负责人打电话给那名女子却联系不上，因而透过香港友人直接到女子家询问。女子丈夫否认知情，也说联系不了女子。两人联系后，女子否认跨海偷猫，强调自己并未离开香港，直到负责人在面簿贴出社区监视器拍到的行窃画面，戳破女子谎言，扬言到香港警局提告，女子才坦承行窃，透过面簿传讯息哽咽道歉、央求高抬贵手，后来将两只波斯猫送到负责人的香港友人家中照顾。

负责人说，友人收到波斯猫时，发现精神状态都不好，眼睛睁不太开，后来经过细心照料才恢复健康，但这两只猫须检疫通过香港动保法规，最快也要等待七个月才能再运回台湾。

台湾航警方面指出，已配合警方调阅航站监视器，​​详查女子如何夹带活体波斯猫出境，并向移民署通报。全案已移送新北地检署指挥调查，也引发香港媒体关注，向猫舍提出采访要求。