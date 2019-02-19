建制派欢迎《大湾区规划纲要》　民主派忧港沦为二三线城市

中共中央及中国国务院昨天（18日）印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》（下称《规划纲要》），提出要在2022年形成国际一流湾区和世界级城市群框架，2035年实现大湾区内市场互联互通。香港民主派担心，《规划纲要》会削弱香港独特地位，及令香港流失人才，甚至沦为内地二三线城市；建制派则欢迎《规划纲要》，指港府应更积极回应，及加强与大湾区其他城市合作。

据明报报道，民主党认为，大湾区其他内地城市都以自身利益为最主要考虑，以“竞争”角度寻找发展好处；若香港续以不竞争的“陪跑”心态面对大湾区发展，只会“成为其他城市的‘妹仔’”，损害香港长远利益。民主党认为港府必须改变思维，设法引进人才，以免香港变为人才沙漠，沦为内地二三线城市。

公民党除指出大湾区融合“极有可能”令香港人才流失外，亦提出港人从未就香港在大湾区中的角色被咨询，香港如此“被规划”，令人担心《规划纲要》会削弱香港的独特地位，又称若香港融入大湾区，国际社会或会把香港等同其他内地城市，冲击香港独立关税区地位。公民党又批评，《规划纲要》“只字未提”如何维护香港的一国两制及法治，忧香港的“一制”会渐被牺牲。

经民联则表示“十分认同”《规划纲要》提出，加强大湾区政府间的配合和协调，认为港府应在目前“粤港澳大湾区建设领导小组”等基础上更积极回应。经民联建议，应在内地发展香港“两园两城”，包括在珠三角城市建立“香港青年创业园”和“香港长者生活城”、在东莞等地建立“香港创科园”，及在广州和周边地区建立“香港商业城”。

民建联则称“十分欢迎”《规划纲要》，呼吁港府加强与中央及其他省市部委协调，在生活、就业、教育、创业、医疗和养老等方面，联合推出更多有利港人的措施，并会“全力争取”在大湾区全面落实港人港税及国民待遇，及提升医疗安老和教育等范畴的质素。