《自然》子刊：中国甲烷排放仍在增长，煤炭行业排放占比最高

研究显示，在2010至2015年间，中国的甲烷排放量每年增长110万吨左右（上下误差在40万吨以内），其中，中国煤炭行业的甲烷排放增长量占到了世界甲烷排放总增长量的11%-24%。该研究已发表于顶级期刊《自然》杂志的子刊《自然-通讯》上。

据澎湃新闻报道，全球增温潜势（GWP）的分析显示，以单位分子数而言，100年跨度内甲烷的温室效应比二氧化碳高25倍，而在20年跨度内甲烷的温室效应则比二氧化碳高75倍，《京都议定书》也将甲烷列为六大主要温室气体之一。

这支来自美国约翰·霍普金斯大学环境健康与工程系的研究团队，利用2009年由日本H-2A火箭发射的温室气体观测卫星“呼吸号”（GOSAT），收集了大气层中甲烷和二氧化碳浓度的数据。呼吸号也是世界首颗专门从太空监测温室气体浓度分布的卫星。

根据卫星监测数据，研究团队结合全球大气模型和大气逆变模型，估算了2010年-2015年，包括中国在内的亚洲温带和热带地区的甲烷排放量。

结果显示，2015年中国人为及自然排放的甲烷总量为6150万吨（上下误差在270万吨以内）。此前已有研究指出，中国是世界上人为甲烷气体排放量最大的国家，而煤炭行业则是中国的人为甲烷气体排放量占比最高的行业，占到了总排放量的约33%。