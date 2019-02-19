中国驻英大使：中国经济发展依然强劲 将给世界带来更多机遇

中国驻英国大使刘晓明18日在英国主流大报《每日电讯报》网络版和纸质版上，分别以《中国经济发展依然强劲，将给世界带来更多机遇》、《中国在实现自身发展的同时拥抱世界》为题，发表署名文章。

据中新社报道，文章表示国际社会一直高度关注中国经济，有唱响的，也有唱衰的。有人渲染中美“贸易战”严重冲击中国经济，有人担心中国经济减速将拖累世界经济，还有人声称中国改革开放步伐出现停滞甚至倒退。中国经济形势到底怎么样？中国经济对世界意味着什么？

刘晓明在文章中从四个方面来回答这两个问题。

首先，中国经济中高速增长势头依然强劲。2018年中国国内生产总值（GDP）突破13.6万亿美元，稳居世界第二；经济增速为6.6%，较往年有所降低，但仍高于6.5%的预定目标，保持在合理区间。

其次，中国经济增长“含金量”不断提升。目前中国经济正从高速度增长向高质量发展转型，发展效益取得巨大提升。中国经济结构进一步优化，消费对经济增长贡献率达76.2%。中国经济发展新动能不断壮大，2018年日均新设企业超过1.8万户，新产业、新产品、新业态、新模式不断涌现，网上零售额增长超过20%。

第三，中国经济增长对世界贡献巨大。2018年经济增速在世界前五大经济体中仍高居首位，对全球增长贡献率接近30%。“一带一路”倡议成为中国发展惠及各方的公共产品。截至2018年，中国在“一带一路”沿线国家累计投资289亿美元，上交东道国税收20亿美元，为当地创造就业岗位24.4万个。

第四，中国经济未来还将给世界带来更多机遇。中国有近14亿人口，中等收入群体已超过4亿。目前中国正逐步放宽或取消银行、保险、证券、汽车、船舶等行业外资股比限制，为国际社会共享中国经济红利进一步创造有利条件。在全球跨境投资大幅下滑背景下，中国去年吸引外资1350亿美元，逆势增长3%，这充分展示了国际社会对中国经济的信心。

刘晓明在文章中强调，中国敞开胸怀、拥抱世界的决心不会有任何动摇，继续推动建设开放型世界经济的步伐不会停止。中国将在实现自身发展的同时，为促进世界各国共同繁荣做出更大贡献。