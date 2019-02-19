中国连续第三年成为德国最大贸易伙伴

德国联邦统计局18日公布的初步统计数据显示，2018年德国与中国之间的双边货物贸易额达1993亿欧元，这意味着中国已连续第三年成为德国在全球最大的贸易伙伴。

中新社指出，2016年，中国首次超过美国，成为德国全球最大贸易伙伴。根据德国联邦统计局上述数据，2018年德国贸易伙伴中，排在第二位和第三位的分别是荷兰（1894亿欧元）和美国（1780亿欧元）。

在进口方面，2018年，德国货物进口来源国按金额计算前三位分别为中国（1062亿欧元）、荷兰（982亿欧元）和法国（652亿欧元）

在出口方面，2018年，德国货物出口目的国排名前三位的分别是美国（1135亿欧元）、法国（1053亿欧元）和中国（931亿欧元）。

在贸易顺差方面，德国2018年对美国的顺差最高，达489亿欧元；其次为对英国的顺差，达450亿欧元；对法国的顺差则为402亿欧元。

据德国联邦外贸与投资署整理的历史数据显示，自2015年起，德国对中国的贸易逆差逐步减少，其中2017年德国对中国的贸易逆差为145亿欧元。2018年，德国对华贸易逆差进一步降至130亿欧元。

对此，德国联邦外贸与投资署总经理于尔根·弗里德里希博士18日向中新社记者分析，双方贸易逆差的逐步减少，显示出中国国内市场对于德国制造的产品越来越青睐，同时中国则一如既往地维持其德国重要出口市场的地位。