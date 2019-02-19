美国农业部副部长：美中贸易谈判节奏正在“加快”

美国农业部副部长森斯基（Steve Censky）表示，随着3月1日的美中贸易休战最后期限日益临近，两国贸易谈判的节奏已经加快。

美国农业部的团队上周参与了在北京的贸易谈判。森斯基当地时间周一（18日）在行业会议上告诉记者称，谈判富有成效。

据彭博社报道，迄今为止，上周在北京举行的美中贸易谈判几无显著进展，仍有大量工作需要完成，才能为中美两国首脑希望在尚未敲定的峰会上达成协议铺平道路。不过，美国总统特朗普表示只要接近达成“真正的协议”，那么将推迟提高对华关税的最后期限。

“随着我们接近3月1日，谈判的节奏正在加快，”森斯基表示。关于上周农业部分的贸易谈判，他说，“我们得以取得一些进展并缩小差距，但还有很长的路要走。”

中美贸易暂时休战后，中国近几个月来已经购买了美国大豆。中国对美国农产品的关税措施已经打击需求，影响了美国农业。对于中国是否会在贸易休战期间增加购买美国农产品，森斯基不予置评。

他说，“就农业而言，我们在这些谈判中的目标不仅是获得一些非常强有力的购买承诺，还要真正实现长期必要的基本结构改革。”

美国希望“中国承诺他们将落实在世界贸易组织框架下承诺的小麦、玉米和大米的关税配额”，还希望看到中国“将有一个正常运作的生物技术批准程序--他们将在动物药物，兽药和激素方面遵守国际标准，”森斯基说。

“我认为我们本周不会解决所有问题，但如果我们可以缩小差距并取得进展，我们可以向总统报告正在取得进展，我们正在接近，我认为那将是积极的。”他说。