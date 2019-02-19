福州男子见义勇为反被拘 警方回应：已展开调查

日前，福州男子赵宇通过微博发布多条消息，讲述2018年年底自己制止一男子侵害女子却反被刑拘的遭遇。

据《北京青年报》报道，2018年12月26日晚，赵宇在家里陪妻子待产，先是听见楼下有踹门的声音，后又传来一女子的呼救声，赵宇赶紧到楼下查看情况。

“顺着声音过去，我看到一名男子在殴打一名女子，我就过去拉开了那个男的。”赵宇说，男子反过来给了他两拳，纠缠中他用脚踹了那名男子的肚子。

赵宇说，事后他得知女子的室友已经出去报警，于是离开了现场。没想到的是，2018年12月29日，赵宇收到警方通知，说他涉嫌故意伤害罪，被福州市公安局晋安分局刑事拘留。14天后，赵宇才得以取保候审。赵宇表示，他并不认识遭到侵害的女子，踹了那个男的完全是情急之下的反应，“虽然这次见义勇为带来的麻烦不少，但事发后妻子还是对我出手救人的行为表示赞同，也会支持我维权。现在，我希望警方能给出一个公平合理的处理结果。”

据赵宇提供的拘留通知书显示，2018年12月29日，他因涉嫌故意伤害罪被福州市公安局晋安分局刑事拘留，此后被羁押在福州市第一看守所。2019年1月10日，福州市第一看守所出具释放证明书。关于释放原因，该证明书显示为“因检察院不批准逮捕应立即释放”，经晋安公安分局决定，予以释放。

目前当地警方回应，已经获悉此事，正在展开调查，将会发布情况通报。