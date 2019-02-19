任正非：任何困难都阻止不了我们前进 要与时间赛跑

华为心声社区19日上午公开发表一篇任正非2月16日在无线大会上的讲话。

根据新浪科技获取的讲话全文，任正非表示，华为要坚决做成全球最好的网络连接和最安全可信的管道。

他指出华为在面对网络极简和云、AI双赛道上，已对研发组织进行结构性改革，接下来也会将家庭接入作为连接的主要场景质疑。任正非在信中强调，要加速运用云计算与人工智能，逐步使核心网云服务化。

任正非指出，为了达成端到端的优质可信的联接、智能联接，华为“要与时间赛跑。赛跑的基础是始终坚持高质量。”

此外，任正非也强调会需要进行必要的组织改革，要聚焦以“作战人员为中心”，去除一些不标的组织结构和流程。在他看来，华为的领军人物必须是“有战略洞察力、结构思维能力，有成功实践经验的优秀 ‘全科医生’。”

因此，华为要去除不必要繁琐，减少作战决策的层级，减少协调，减少会议，减少队列中的非作战人员。任正非表示，如果不这样改革，公司将“不能生存”。

任正非最后强调，要结合工程创新与科学创新，推动交流合作。他指出，目前有“个别国家想阻断我们对科学要素的研究投资，阻断我们对先进科学的吸取”，因此公司要有所准备，要扩大我们对未来研究方向的探索与投资。

华为必须有周公吐哺的精神，敢于挑战困难，大事临头要有静气，沉着淡定持续不断的努力。

他说：“任何困难都阻止不了我们前进，也许极端困难的外部条件，把我们逼得更团结，把我们逼得更先进，更受客户喜欢。逼得我们真正从上到下能接受自我批判，自我优化。”

任正非讲话全文（互联网）