知情人士：英安全部门官员不支持当地电信网络完全禁用华为产品

有知情人士透露，英国安全部门官员并不支持全面禁止当地的全国电信网络使用华为产品。

据路透社报道，其中一名消息人士昨天（18日）指出，英国方面不赞成全面禁止，并称事情没有这么简单。

《金融时报》周日报道，英国已经认定当局能够降低在5G网络使用华为设备的风险。《金融时报》在报道中引述了解据称是英国政府单位国家网络安全中心（NCSC）所作出的结论的知情人士。中心去年称，华为设备的技术及供应链问题让英国电信网络面临新安全风险。

华为并未对中心的结论直接置评，不过公司轮值董事长徐直军指出，华为已经和多国政府合作，制定衡量产品安全性及防护能力的标准。

徐直军昨天在发给路透社的电邮声明中说，就此而言，华为一直和多国政府以及行业伙伴合作，以设立各方同意的标准，让人们能够利用这些标准来衡量所有供应商的产品安全性。

两位消息人士说，中心认为没有必要全面禁止华为参与英国网络，并相信中心通过由情报官员监督的特别试验室进行的产品测试，便可持续管控任何风险。

这些匿名消息人士也指出，这个立场与NCSC和英国官员的公开声明一致。

中心女负责人昨天表明，正如华为网络安全评估中心（HCSEC）监督委员会去年7月明确提及的，NCSC对华为的工程和安全能力有疑虑。

知情人士说，下一份关于华为在英国处境的中心报告将批评公司对中心在去年报告中提出的问题反应迟缓，并将具体说明公司与英国官员的紧张关系。

此外，一份涉及英国电信基础设施的政府检讨报告预计今年稍迟公布，内容将包括未来5G网络在内的安全风险管理建议。