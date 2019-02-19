小学生遭霸凌不见检讨 台中市长卢秀燕退学校报告

台中某国小校园发生小学生霸凌事件，有转学生连续遭同学欺负，开学第一天在走廊被打倒在地，过程两分钟，无人劝架无人扶被打伤的学生，转学生还因脑震荡住院治疗。

“妈妈市长”卢秀燕怒骂这学校“办的是什么样的教育！”，昨天（18日）与教育局长杨振升等人亲自到学校了解事发原因及校方处理过程。

据联合新闻网报道，该校校长与导师向卢秀燕表示，事情没有媒体报导的那么严重，导师一向很关切两名学生，打人的学生不容易控制自己情绪，事发后非常后悔但因为媒体的报导选择关闭自己丶不愿对外沟通。

校长及另外被施暴学生的导师强调，一直很关心证明受伤的转学生，但学生平日与同学相处愉快，并没有说被霸凌。

卢秀燕态度严肃，指出从学校的检讨报告及谈话，说的都是学生家长及媒体的问题，却没有看到学校检讨自己“难道学校的品格教育、校园安全都没有疏失吗？”

卢秀燕问校方，是否能保证校园安全丶加强落实反霸凌教育，校长强调一定会做到。最后卢秀燕要求校方重提报告“没有看到自己的问题就无法解决问题。”

会后卢秀燕安慰两位导师，她了解教师的辛苦，希望这是个案，但要求校方做到霸凌零容忍，好好照顾每个孩子。