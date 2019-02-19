前官员：两岸若开战 台湾国防构思主要是把战争拖延至少两周

台湾前国安局长蔡得胜今天（19日）指出，两岸如果发生战争，中国大陆一定打瘫痪战而不打全面战，主要目的就是以战逼和，而台湾整个国防构思，主要就是要把这个战争，拖延两个星期或更长的时间。

据台湾《联合报》报道，蔡得胜在国民党智库国家政策研究基金会举办的研讨会上说，大陆当局会打什么样的仗，完全是依台湾政治走势来作规划。未来两岸发生战争，台湾所受伤害势必比大陆严重。

此研讨会首度就国民党将在2020年大选前提出的国防白皮书方向进行研讨。

蔡得胜说，两岸纵使没有战争，台湾仍须要有多面向战力，要有对大陆说不的实力与筹码。两岸如果发生战争，台湾整个国防构思，主要就是把这个战争，拖延两个星期，或者更长的时间，如果没有这个纵深，依台湾能力要单独对抗中共是很难的。

蔡得胜指出，大陆现在具有多波对台攻击的能力，包括无人自杀机与各式战机。台湾能挡第一波，但恐难挡二、三波，现在指管通情系统愈来科技化，台湾建构固定监控系统，战争时第一击就会被摧毁，所以必须建构机动式武力。

蔡得胜也说，在任访美时，美国方面曾告知他，现在如果面临96台海危机，美国可能须派四个航母战斗群介入，美国要进入第一或第二岛链是愈来愈困难。美国纵使有心，是否能达成愿望，是各位要考虑的。