全球IPO募资额创4年来新高 中企占比最大

2018年，全球的首次公开募股（IPO）市场达到约2000亿美元，比上年增长11％，创出4年来最高水平。中国企业和日本软银等亚洲企业的大型IPO拉动了整体水平。在股市前景的不确定性加强的背景下，预计2019年大型IPO也将相继涌现，因此存在招致供过于求的风险。

日经中文网引述美国调查公司Refinitiv统计，全球的IPO市场连续2年增长。按地区来看，中国增长35％，达到587亿美元，金额最大，创出4年来最高水平。美国仅增长3％，为356亿美元。按规模来观察个别IPO，在前10大IPO中，半数为中国企业。大型通信企业中国铁塔（74亿美元）和智能手机厂商小米（54亿美元）先后上市。

首位是日本软银集团的通信子公司软银，远远超过第二位及之后。在市场上出售约2.6万亿日元股票，在历年属于第2大规模。不过，上市首日股价比发行价下跌15％，开局并不顺利。

预计2019年估值超过10亿美元的新兴企业“独角兽”将在世界范围不断上市。美国拼车巨头优步(Uber)正在推进上市程序。美国同行巨头Lyft和共享住宿平台爱彼迎（Airbnb）也在讨论上市。

而在亚洲，力争上市的独角兽也很多。短视频APP“TikTok（抖音的国际版）”的运营商北京字节跳动寻求在2019～2020年左右上市。在日本，涉足人工智能（AI）开发的Preferred Networks是否在2020年之前上市受到关注。

当然，也有观点认为，独角兽相继准备上市“是货币宽松政策缩小背景下的抢搭末班车行为”（美国对冲基金投资的管理者）。优步上市时的总市值被认为将超过10万亿日元，越来越多观点担忧“导致科技股票的供过于求”