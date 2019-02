台高中英文测验考题被指篡改名字辱骂蔡英文

台湾嘉义一所高中上周举办英文测验,其中一题被指篡改总统蔡英文的名字,借机辱骂蔡英文。校长称,出题教师动机没有政治立场。

据台湾《自由时报》报道,这所高中15日举行寒假作业考试,其中二年级英文科“生字选择”第六题是“President Tsai-englishit made some silly ____in her speech”。

有学生将这题翻译为,蔡英文在她的演讲中做了一些愚蠢的评论,并质疑出题教师有政治倾向,借考题辱骂总统。

嘉义高中校长刘永堂表示,教师出题动机并无政治立场,是以较口语、活泼方式命题为引起学生学习兴趣,因外界反应不妥,会开教学研究会检讨、作为其他老师出考题借镜,也将检讨考前由各科科内审查的审题机制,日后出题会更谨慎。

这名出题教师透过校方转述,该题答案选项有amateurs、disasters、parades、 comments,正确答案为comments,是为了考单字comments的词性、意思,故设计情境入题,最容易联想到的就是政治人物。

曾任英文老师20几年的台联党市议员蔡永泉表示,考题中的silly一词为愚蠢意思,这就是主观判断,蔡英文的英文译名为Tsai Ing-wen,他以Tsai-englishit出题,shit就是大便,说没主观的意见、政治倾向且没刻意诬蔑,难取信于人。

蔡永泉说,要引起学生兴趣的方式很多,不用诬蔑别人的名字来引起学习兴趣,台湾这种具争议性、政治判断的考题发生很多次,希望老师私底下谈话可以,但出考题应更谨慎。