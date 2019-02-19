台高中英文测验考题被指篡改名字辱骂蔡英文

台湾嘉义一所高中上周举办英文测验，其中一题被指篡改总统蔡英文的名字，借机辱骂蔡英文。校长称，出题教师动机没有政治立场。

据台湾《自由时报》报道，这所高中15日举行寒假作业考试，其中二年级英文科“生字选择”第六题是“President Tsai-englishit made some silly ____in her speech”。

有学生将这题翻译为，蔡英文在她的演讲中做了一些愚蠢的评论，并质疑出题教师有政治倾向，借考题辱骂总统。

嘉义高中校长刘永堂表示，教师出题动机并无政治立场，是以较口语、活泼方式命题为引起学生学习兴趣，因外界反应不妥，会开教学研究会检讨、作为其他老师出考题借镜，也将检讨考前由各科科内审查的审题机制，日后出题会更谨慎。

这名出题教师透过校方转述，该题答案选项有amateurs、disasters、parades、 comments，正确答案为comments，是为了考单字comments的词性、意思，故设计情境入题，最容易联想到的就是政治人物。

曾任英文老师20几年的台联党市议员蔡永泉表示，考题中的silly一词为愚蠢意思，这就是主观判断，蔡英文的英文译名为Tsai Ing-wen，他以Tsai-englishit出题，shit就是大便，说没主观的意见、政治倾向且没刻意诬蔑，难取信于人。

蔡永泉说，要引起学生兴趣的方式很多，不用诬蔑别人的名字来引起学习兴趣，台湾这种具争议性、政治判断的考题发生很多次，希望老师私底下谈话可以，但出考题应更谨慎。