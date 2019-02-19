元宵节中国铁路预计发送旅客900万人次 加开列车630列

中国全国铁路今日（19日）预计发送旅客900万人次，预计加开旅客列车630列，铁路运输安全有序。铁路部门组织广大干部职工坚守岗位，积极迎战雨雪天气，确保铁路大动脉安全畅通，在火车站和旅客列车上开展丰富多彩的元宵活动，营造浓厚的节日氛围，助力广大旅客平安、有序、温馨旅途。

据澎湃新闻报道，为让广大旅客度过欢乐祥和的传统佳节，铁路部门在火车站、旅客列车上开展了丰富多彩的特色元宵活动。沈阳局集团公司沈阳站、沈阳北站与地方交通部门加强联动，为旅客快速换乘前往盛京灯会、世博园灯会、关东影视城灯会游览提供无缝衔接服务；北京局集团公司北京、天津、石家庄客运段在列车上开展猜灯谜、送元宵、歌舞表演等活动，让旅客感受欢乐温馨的节日气氛；呼和浩特局集团公司邀请蒙古族民间艺人登上列车，为旅客表演民族传统文化技艺，展现了别样的草原风情；武汉局集团公司在部分列车上开展“猜灯谜、品汤圆、闹元宵”活动，与旅客共度元宵佳节；济南局集团公司济南客运段多趟列车上开展“乐享旅途，欢度元宵”活动，与旅客互动联欢；成都局集团公司多趟列车开展元宵节活动，表演精彩节目，与旅客一起制花灯、猜灯谜、送元宵，使车厢内充满节日的欢乐；昆明局集团公司昆明站、昆明南站、曲靖站金花服务小分队开展“猜灯谜、说祝福、送元宵”活动，吸引众多旅客参与；兰州局集团公司K1805次列车开展“非遗文化进车厢、欢天喜地闹元宵”活动，表演京剧、舞蹈、相声等节目，并与旅客一同捏面人、猜灯谜，使祖国传统文化走进车厢，来到旅客身边；青藏铁路公司西宁站为重点旅客贴上吉祥物标识，为他们的进站、安检、候车、乘车等环节提供重点帮扶服务。