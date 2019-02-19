中国科技巨头据悉游说香港交易所 力求推动上市规则有更多调整

在香港为吸引首次公开募股而修改上市规则将近一年之后，中国的科技巨头正在推动促进更多改变。

知情人士向彭博社透露，从允许公司拥有超级投票权到允许主要股东购买IPO股票，科技企业正在游说香港交易所进行规则调整或者豁免，从而帮助他们的业务。

由于面临来自纽约和其他地区交易所争夺上市资源的激烈竞争，加之许多数以十亿美元计的中资企业准备上市，香港维持其金融中心地位的压力日渐增加。这引发了一些投资者的担忧，香港交易所也在如何平衡股东利益和成为IPO圣地的目标之间进行权衡。

以猫眼娱乐为例，据知情人士透露，该公司曾指出如果无法获得允许投资人腾讯控股在其IPO中购买更多股份的许可，那么其可能不会选择在香港上市。知情人士称，这个要求被香港交易所上市委员会回绝。因未获授权谈论此事，知情人士要求匿名。

允许腾讯购买额外股票可能提升对猫眼娱乐股票的需求。但最终，猫眼娱乐将IPO价格定在指导价区间的低端，该股自2月4日上市以来已下跌6.4%。

一位知情人士说，腾讯在数百家有未来上市可能的公司中持股，猫眼娱乐在游说过程中提到了这一点。此外，其还提到了计划IPO的规模——在下跌的市场行情中当时的融资目标是逾5亿美元，将此作为获得豁免的另一个理由。

猫眼娱乐并不是个例。知情人士称，药明康德也曾寻求获得许可让高瓴资本能够购买额外股票，但被拒绝。药明康德的一位外部发言人不予置评。高瓴资本的发言人未立即回复寻求置评的请求。

德勤中国的全国公开募股集团联合负责人说，香港交易所一直保持谨慎，并且试图在散户和机构投资者之间找到平衡。

香港交易所面对的改革压力近年来尤其强烈。2014年，港交所错失全球最大的IPO交易，当时中国电商巨头阿里巴巴集团选择赴纽约上市，从而引发了对同股不同权问题的重新思考。

去年，在香港启用新上市规则，允许双重股权公司上市之后，小米集团成为首个在规则下于香港进行IPO的中国内地企业。不过，香港的上市规则限制给予个人超级投票权，如果一个人离开公司或离世，那么这个超级投票权将失效。

知情人士称，腾讯和阿里巴巴此前曾游说香港交易所改变规则，以使公司能够拥有超级投票权。这些科技巨头拥有数十个可以以双重股权结构上市的子公司和投资实体，这样它们将可以永久性的握住控制权。

尽管香港交易所目前为止一直都拒绝允许公司持有特别类别的股票，但其在这个问题上的措辞已有所软化。

据知情人士称，腾讯音乐娱乐集团之所以选择美国IPO，部分原因是香港禁止企业拥有超级投票权股票。

一位知情人士称，上海易果电子商务去年有过上市的想法，其告诉香港交易所称关键投资人阿里巴巴想要持有加权投票权。

猫眼娱乐在电邮声明中不予置评。香港交易所发言人称公司不就具体的公司置评。腾讯发言人未回应置评请求。阿里巴巴和上海易果电子商务不予置评。