中国资本市场回暖 外资“跑步”入场

2019年开年以来，外资进入中国资本市场的步伐不断加速。根据机构预测，今年外资流入中国资本市场的规模或将再创新高。与此同时，春节后中国股市并未过多受外部因素影响，逐渐进入“开门红”状态。

中新社报道，除了股市，外资还在持续流入中国的汇市和债市。花旗银行的数据显示，2018年有1200亿美元流入中国资本市场，预计2019年将达到2000亿美元。

摩根士丹利日前发布的研究报告称，随着中国对外开放水平的提升和市场改革的深化，2019年A股外资流入规模将创纪录，预计流入规模合计将达到700亿至1250亿美元，远高于此前三年350亿美元的平均水平。长期来看，A股外资流入规模将逐步正常化，稳定在每年1000亿至2200亿美元左右的规模。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，尽管去年A股市场大幅下挫，但是外资流入A股仍然达到2942亿元人民币。对外资而言，加速流入A股市场抄底，最主要的原因是A股当前已处于底位。

国盛证券分析认为，外资涌入中国资本市场的原因主要有三：首先，目前中国的资产配置中外资占比较低，存在“水往低处流”效应；其次，中国资本市场对外开放进程加速；最后，经过2018年的调整，A股估值接近底部。

“在当前全球经济增速放缓、金融环境有所收紧的大背景下，2019年全球风险资产将承受较大压力。”恒天财富研究院宏观策略研究负责人林程昆表示，中国在经历了2018年持续的去杠杆调整、估值挤泡沫后，已具备更强的韧性和抗风险能力，这使得A股优质资产对外资的吸引力逐步提升。

值得一提的是，外资加速进入中国资本市场的原因还得益于QFII额度提升、A股纳入富时罗素、MSCI扩容等事件的相继落地。

“可以说中国资本市场对外开放进程正在不断加速，也是吸引外资涌入中国资本市场的重要原因之一。”基岩资本投资部总经理范波在接受记者采访时表示。

在多位业内人士看来，未来外资资金或将进一步流入中国资本市场。

范波认为，由于2019年开年以来北上资金大幅提升，在MSCI公布决定之前，A股权重上升的预期已经引发大量外资通过沪股通、深股通提前“跑步入场”。此外，“沪伦通”有望在今年开通，进一步为外资大举进入A股市场打开通路。

与春节假期前后美股、港股的持续震荡相比，2019年以来A股市场并未过多受外部因素影响，反而走出节后首个“开门红”行情。那么，“开门红”背后的动力来自哪些方面？

范波认为，中国股市和海外股市的偏离已经发生很久了，海外市场的影响力逐渐弱化。当前政策底已经出现，1月份信贷数据表明，资金面或出现宽松。上市公司层面，预计未来利空出尽，公司财务数据向好。同时，正常的节后资金回流也会导致小规模的开门红。

林程昆表示，本轮红包行情的开始源于宽信用的货币政策、以减税为着力点的财政政策、科创板加速落地等政策对经济面的持续疏导与稳定。关于5G商用进入关键性一年等热点持续发酵，也为市场反弹行情创造基础。