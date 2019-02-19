韩正：减税降费是应对经济下行压力的硬招实招

中国副总理韩正今天（18日）在中国国家税务总局指出，减税降费是积极财政政策的重要内容，是应对经济下行压力的硬招实招。

据新华社报道，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正18日到国家税务总局调研并主持召开座谈会，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央经济工作会议精神，部署推进减税降费等重点工作。

韩正走进有关处室，看望干部职工，同大家交流，调研个人所得税改革等工作开展情况；前往监控室观看国税地税征管体制改革专题片和金税三期工程演示，了解税收收入、大数据应用、减免税统计以及个税专项扣除申报、享受小微企业普惠性减税政策申报等情况；来到多功能厅，调研减税降费和个人所得税改革集中办公情况，现场视频连线基层办税服务厅，与基层税务干部和小微企业纳税人互动交流，听取意见建议。

韩正强调，税务部门是实施宏观经济政策和服务微观经济运行的重要结合点，具有连接两头的关键作用。要立足大局全局，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，把税务工作做得细而又细、实而又实，为经济社会持续健康发展作出新的贡献。

韩正表示，国税地税征管体制改革推进平稳有序，实现了预期目标。今年是改革后新的国家税务机构全面运行的第一年，要以深化国税地税征管体制改革为动力，全面做好税务工作，不断释放机构改革红利，体现机构改革成效。减税降费是积极财政政策的重要内容，是应对经济下行压力的硬招实招。要把减税降费政策落实好、执行好，让企业和群众有实实在在的获得感。要坚持普惠原则，立足经济社会发展全局，着眼于完善国民收入分配格局，畅通国民经济循环，研究提出税制改革和减税降费政策。要优化执法方式，完善监管体制机制，加强税收稽查力量，严厉打击各种偷骗税行为，不断优化税收营商环境。要大力加强调查研究，用好大数据和信息化手段，及时分析研判新情况，在发现问题、解决问题中推进工作。要深入推进税务系统全面从严治党，全面加强党风廉政建设，按照忠诚干净担当的要求，加强税务系统干部队伍建设。