中国拟到2022年培育至少500万新型农民

中国农业农村部、中国国家发展改革委等多个部委印发规划书指出，到2022年要培育新型职业农民500万人以上，高中以上文化程度职业农民占比达到35%。

据中新社今天（18日）报道，《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》指出，到2022年，质量兴农制度框架基本建立，初步实现产品质量高、产业效益高、生产效率高、经营者素质高、国际竞争力强，农业高质量发展取得显著成效。

根据规划，到2022年，中国农产品质量安全例行监测总体合格率要稳定在98%以上，绿色、有机、地理标志、良好农业规范农产品认证登记数量年均增长6%。

规划也指出，2022年农业劳动生产率、土地产出率、资源利用率全面提高，农业劳动生产率达到每人5.5万元（人民币，下同，约1.1万新元），土地产出率达到每亩4000元，农作物耕种收综合机械化率达到71%。

在经营者素质方面，规划指出，要让爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍不断壮大，专业化、年轻化的新型职业农民比重大幅提升。要培育新型职业农民500万人以上，高中以上文化程度职业农民占比达到35%。县级以上示范家庭农场、国家农民专业合作社示范认定数量分别10万家和1万家。

规划还指出，要调整完善农业生产力布局，到2022年完成9亿亩粮食生产功能区、2.3亿亩重要农产品生产保护区建设任务。持续创建特色农产品优势区，充分发挥示范引领作用，2022年特色农产品优势区达到300个以上。

规划也要求，要严守耕地红线，全面落实永久基本农田特殊保护制度。优先在粮食生产功能区、重要农产品生产保护区大规模推进高标准农田建设，完善建设标准，探索以县（市、区）为单位整体推进高标准农田建设模式。