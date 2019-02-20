春节打车成功率仅为60% 各地尝试为网约车“松绑”

据经济日报报道，今年春节期间，中国的平均打车成功率仅为60%，网约车则有望迎来松绑。

滴滴方面公布的数据显示，在今年春节期间，全国的平均打车成功率仅为60%，抽取31个省会和直辖市的出行数据显示，超过半数城市在2019年打车成功率有所下降。

中国信息通信研究院政策与经济研究所发布的网约车市场调查显示，截至2018年7月份，全国合规网约车数量是17万，占网约车总量的0.54%;合规司机数量是34万，占司机总量的1.1%。不过，各地也在尝试为网约车“松绑”。

安徽芜湖去年6月份就对网约车管理实施细则作了修订，大幅度降低了网约车准入标准，车辆标准高于巡游出租车标准即可申请。今年春节后，郑州市交通运输局向150余辆网约车发放春运应急通行证，准许它们帮助疏散滞留乘客。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员马亮表示，网约车的重要创新之一就在于根据供需关系动态调控价格。比如，滴滴的春节服务费和平时早晚高峰的调价机制，就要激励司机多出车。但是，出租车作为公共交通服务的一部分，却无法使用这样弹性的价格机制。

首汽约车CEO魏东也在接受采访时表示，在网约车的刺激下，传统出租车也许会迎来市场化运营和灵活定价模式。他还认为，“顺风车本身也是‘潮汐效应’的补充，可在相对时间和区域内解决供给不平衡，在充分解决安全隐患后，顺风车产品应该有重生的机会”。