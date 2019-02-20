【图集】台湾各地闹元宵灯火迎新春

伴随着年度最大满月的到来，台湾各地昨晚（19日）闹元宵，有屏东的台湾灯会璀璨夺目、空拍机变化出不同队形；台南盐水蜂炮，震撼的美感；中台湾灯会“御天飞行猪”超吸睛；平溪天灯，外国人也着迷。灯火交织，在天空编写出不同美妙乐章，祈愿台湾今年一切安康。

综合台媒报道，台湾灯会在屏东开幕，蔡英文特别亲自到场点灯，这次屏东县政府邀请国外知名的英特尔公司，用300架无人机在主灯区上方表演灯光秀，是全台首飞，在主灯秀之后，再将灯会推向另一波高潮。也让现场上万民众感受灯会现场热闹气氛。

蔡英文在庙宇号角的祈福下进行点灯，主灯“巨鲔来富”配合音乐下，缓缓360度转动，光影、水舞、烟火秀一同亮点，大鹏湾在此时的黑空中，特别闪耀璀璨，备受关注的INTEL无人机灯光秀今天再点亮黑幕，排出“屏东”、“TAIWAN”以及鲔鱼、鹅銮鼻灯塔等图案，让现场所有人无不举起手机见证这全台的首场无人机灯光秀演出。

屏东县长潘孟安致词时指出，台湾灯会30年在屏东举办是全新的里程碑，第一次有陆海空灯区，邀请国内外游客一起到屏东。蔡英文致词时表示，灯会就是中央跟地方合作最好的成果，有一件事要特别拜托大家，来她的故乡屏东千万不要急着走，可以多玩几天。今年台湾灯会首度在海域中展出，加上水舞跟烟火，破天荒的无人机，精采程度让数万民众愿意排队搭接驳车，就是要来看这次的灯会演出。