陈水扁看重韩国瑜行情 忧心民进党选情

陈水扁今日（20日）在个人面簿发文，继续谈论高雄市长韩国瑜的声望。

根据陈水扁的面簿文章，他表示韩国瑜的声望、人气都不输国民党内要参选总统的前辈，是总统级的一样，也有参选2020总统的可能，即使不参选，国民党要参选总统者如要出线，要靠韩国瑜支持，韩的行情说不定比总统候选人还重要。

陈水扁说：有报导韩国瑜说出国到228才返高，3月1日行程满档，所以排不出来（意指柯韩见面），“柯韩会”破局，所以重点变成柯访他。

他指出，大家都知道韩国瑜以前当北农总经理，是台北市政府辖管的，柯文哲是市长，可以说是老板、是大家长，所以“韩总”可以说是柯的部属，现在“韩总”变成“韩市长”，就不同了；韩国瑜赢对手十五万票，现在行情、人气大好，有媒体大大鼓励韩竞选2020年总统；所以，韩不是过去柯文哲市长手下的总经理，也不是2018年11月24日当选的高雄市长，现在是“有人在推的准总统候选人”，等于是“总统级”的一样。

陈水扁也对民进党的选情感到担忧，认为刚宣布连任的蔡英文很有可能是该党唯一的总统候选人。

陈水扁表示，韩的声望和人气不输给国民党内要参选2010年总统的前辈，所以韩是不是要和柯见面、要如何安排，都是大学问，也都有政治的算计在其中；看到政坛以前的关系和现在的关系，千变万化，就像现在的行政院长苏贞昌，当年当行政院长时，当今的总统只不过是他的副院长，现在变成任命苏的总统，所以人很难说，整个时势在变化也很快，过去是长官部属的关系，现在平起平坐，甚至是反过来，部属变长官，长官变部属，这就是政坛，像化学，千变万化，不是数学一加一等于二，没有定律，绝对无常。

他认为2020年谁能保证韩国瑜不会和柯文哲在总统选举上棋逢对手？韩也可能代表国民党参选2020年的总统，变成韩市长代表蓝色的，柯代表白色的，这都有可能。

陈水扁说，即使韩国瑜不会成为2020国民党总统候选人，但对国民党总统候选人初选的过程，不管是党员投票或民调，韩要支持谁、不支持谁、要如何帮忙、帮到什么程度，可以说谁要出线，韩的份量和比重一定非常的重，很多人要靠他；所以，他的行情不做总统候选人，可能也比总统候选人更重要也说不定。