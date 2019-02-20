北京城区有多少只鸳鸯？

2019年北京城区鸳鸯科学调查正在进行中，调查团队由北京市野生动物救护中心专家和社会志愿者组成。此次调查的内容主要是了解北京城区鸳鸯种群的数量和分布，区分其繁殖种群和越冬种群，为进一步研究它们的繁殖动态和迁徙规律做准备。

据中新网报道，北京地区上次进行鸳鸯调查还是由北京观鸟会在十年前做的，为期三年，覆盖城区和郊区，统计鸳鸯数量1519只。而在本次调查中，冬季调查已经完成，志愿者们在玉渊潭、北海公园、北京动物园、农展馆后湖、颐和园团城湖等城区9个鸳鸯主要栖息地进行了调查。为了防止鸳鸯在临近公园飞来飞去出现重复计数，调查采取的是同步调查的方式。经过调查，志愿者们在这些栖息地共发现547只鸳鸯，其中雌鸟221只，雄鸟326只，城区鸳鸯数量最多的前三处地方分别是农展馆后湖、北京动物园和玉渊潭。

北京市野生动物救护中心史洋是调查团的领队，他透露，以前北京城区只有春秋迁徙季节和夏季繁殖季节能见到鸳鸯，但现在冬季也能见到(鸳鸯)，到底春夏秋冬我们见到的鸳鸯是几个种群，是否有重合，都需要进一步了解。

另一方面，北京城区近年来鸳鸯遇见率显著提高，但是城区适合它们栖息的大树树洞却不多。与其他水鸟不同，鸳鸯最喜欢的休憩地和筑巢地是水边的树洞，“由于景观调整和安全等原因，一些有树洞的大树被砍伐或者修枝而导致繁殖条件不足，现在不清楚这对鸳鸯的种群数量有何影响，或者鸳鸯是否有了其他的选择”，史洋觉得此次调查说不定能解开心头疑惑。

史洋指出，现在北京地区的鸳鸯既有留鸟也有候鸟，野生鸳鸯每年2月底3月初迁来北京，此后繁殖育雏，10月底11月初离开北京。鸳鸯在中国大部分地区被视为迁徙候鸟，春夏到北方繁殖，冬季迁往南方越冬。雄鸟羽毛色彩艳丽，背部有橘红色的帆状飞羽；雌鸟通体颜色为暗哑的灰色，有白色贯眼纹和灰色的喙。