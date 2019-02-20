德国内政部：没计划禁止华为参与5G系统

德国政府目前尚未准备禁止华为参与该国5G建设工程，但在考虑修改法律，让不被信赖的厂家依然能够提供相关设备。

综合德国《商报》、路透社及CNBC报道，虽然华为因网络安全问题受到争议，但德国政府基本上不会就华为做出快速决定。根据德国政府圈内人士消息，德国政府基本上不会满足美国的要求，不会原则上禁止华为参与5G竞标，也不会推出专为中国而设的法律。

德国联邦内政部发言人格鲁瓦德（取自德国内政部官网）

消息人士向路透社说，德国政府不会就华为很快做出决定。而德国联邦内政部发言人格鲁瓦德（Bjorn Grunewalder）在答复CNBC的电邮中也表示，“德国法律不允许政府直接禁止特定5G厂商参与项目，德国政府也没有这个打算”，并指出部门正在寻求调整电信网络，以应对“新的潜在威胁”。

他强调，内政部目前专注于采取必要安全条规，以确保即使在使用了不被信任的厂商的设备后，依然能保护5G网络的安全。格鲁瓦德指出，相关条例将被加入德国的通讯法案，目前正在与联邦的其他部门协调，尚未有实质性的改变。

外国情报机构批评华为和中国政府关系过密，怀疑华为将数据提供给中国政府。但华为总裁任正非和华为德国分部负责人都驳回了这一说法。华为德国分部负责人向《商报》强调说，企业没有向中国提供数据。

德国经济部长阿尔特迈尔已于上周表示，有关委托哪个电信公司进行网络建设的问题反正要几个月后才会摆到桌面上来。阿尔特迈尔还表示，德国计划收紧法规，要求参与竞标建设5G网络的电信运营商必须满足相应的安全标准。

德国电信日前警告说，华为一些产品技术先进，如果欧洲政府因安全问题在5G建设上取缔华为，欧洲5G建设将受到拖延，欧洲将面临美国和中国在开发下一代移动网络方面占上风的危险 。

德国政府数据保护专员克尔伯（Ulrich Kelber）严历批评美国说，是美国曾让思科硬件给自己开了后门。“恰恰是美国来警告华为，这太有趣了。”