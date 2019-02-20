王毅会见美国前政要代表团：望美方以开放心态接受中国走向繁荣

中国国务委员兼外长王毅19日在北京会见由美国全国商会常务副会长薄迈伦率领的美前政要代表团。

据新华社报道，王毅指出，中美关系是当今世界最重要的双边关系之一。相互尊重，互利合作，不仅对我们双方是正确的选择，也是国际社会的普遍期待。中国的改革开放首先符合中国自身发展的需要，同时也符合时代进步的潮流和方向，中国开放的大门必将越开越大。只要中美双方积极相向而行，经贸合作仍然可以在中美关系中发挥压舱石作用。

王毅强调，同美国一样，中国也有发展的权利，中国人民也有过上美好生活的权利。美方应当认识到，中国的发展符合世界的利益，也符合美国的利益。只有把中国的发展看成美国的机遇，才能有助于从根本上解决中美之间包括经贸在内的一些问题。希望美方能够以开放的心态接受一个拥有近14亿人口的中国走向发展繁荣。

王毅指出，中华文明从不崇尚扩张。中国走的是一条与传统大国“国强必霸”完全不同的发展道路。中国坚持自身的和平发展，同时奉行互利共赢的开放战略。在全球化时代，各方都应摒弃冷战零和思维。

美方表示，中国是一个伟大的国家，中国人民是伟大的人民。美国欢迎一个繁荣的中国，这对美国、对世界都是件好事。美中关系是多维度的，双方应作更多努力增进互信，并在广泛的国际和地区问题上保持对话与合作。经贸关系长期以来在两国关系中发挥着压舱石作用。美国国内高度关注美中正在进行的高级别经贸磋商，希望双方能够达成全面和富有雄心的协议，并对两国关系带来持久的积极影响。美国两党有识之士愿为推动美中对话和两国关系发展继续作出努力。在美中建交40周年之际，期待有机会将美中关系推向新的高度。

美方代表团成员包括美前总统国家安全事务助理哈德利、前贸易代表巴尔舍夫斯基、前副国务卿奈兹、前财政部副部长金米特、前商务部副部长安德鲁斯等。