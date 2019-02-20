中国经济放缓 沃尔玛受寒

中国经济的下滑已经波及了沃尔玛公司 ，虽然该公司表示情况并不像看起来那么糟糕。

这家全球最大的零售商告诉彭博社，“经济增长放缓”导致第四季度中国消费者需求疲软，该公司中国同店销售下降0.2％，这是一家零售商体质健康与否的关键晴雨表。这是该公司自2017年以来首次在中国出现同店销售下降。对于沃尔玛而言，假日季销售亮丽，中国销售是美中不足之处，沃尔玛依靠中国和印度来推动其核心北美业务以外的增长。

中国方面并非全是坏消息：当地的利润确实增加了。与此同时，销售下滑的主要原因是2018年中秋节的日期较早，前一年落在10月，2018年则是在9月份。这使得一些销售额落在第三季度。公司发言人表示，不计这一影响，中国的同店销售额将是增长的。首席执行官麦克米伦（Douglas McMillon）在与分析师的电话会议上也对中国保持乐观态度。

“考虑到中国正在发生的所有事情，我们处于非常好的状态，”麦克米伦说。“如果你只是阅读新闻，你可能会觉得情况非常困难，但这并不是我们所看到的。”

中国经济放缓有多严重？这取决于你做的是什么买卖

有些新闻确实令人不舒服。彭博经济指数显示，中国经济在1月份连续第八个月放缓，因全球需求疲软和工厂通胀放缓加剧了经济增长减速。中国消费者正在变得更加节俭，从苹果公司到豪华汽车制造商的公司利润都受到冲击。