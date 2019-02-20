港医学会会长：倘政策容内地人来港求诊或加重医疗系统负担

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出研究开展非急重病人跨境到香港指定公立医院求诊，香港食卫局昨澄清，措施旨在便利在粤港人。

《明报》报道，香港医学会长何仲平表示，香港公共医院挤迫，若政策长远容许内地人来港求诊或会令医疗系统加重负担，但他支持港人患者回港就诊，“香港人利用香港服务，我认为是天公地义”。

现时内地急重港人病患者须由内地救护车送到边境，再转香港救护车到北区医院。何仲平今早出席电台节目，质疑本应急重者才最需要转送，未知政策是否出于便利病人。香港病人政策连线主席林志釉称，看不到《纲要》相关内容的逻辑，“若是非急重病人需要这服务……他可以很轻松地搭的士到罗湖来香港，没问题的” 。林又说，香港必须深思是否让内地人来港接受医疗服务，因本地医疗系统现时连本地人已负担不了。

《纲要》另提及鼓励港澳医务人员到大湾区9城市，开展学术交流和私人执业。林志釉表示，虽赞成两地医疗交流，但反对香港医生到大湾区工作，质疑社会近日讨论开放海外医生来港，但另一边厢却将香港医生“送上”大湾区；他强调当局无法控制医生离开医管局，而此政策会让他们再考虑是否留下。

特首林郑月娥昨称，单程证来港人士相对年轻，认为新移民占用医疗资源的说法未有准确基础。林志釉回应指出，“当医疗服务、人手、配套固定，你不停增加人口一定会削弱医疗服务质素，数字不会骗人”。何仲平则认为，无论是新移民或“旧移民”，对医生而言也一样。