2020大选最新民调：韩国瑜支持度狠甩柯文哲蔡英文

2020总统大选将至，台湾总统蔡英文表态参选2020争取连任，台北市长柯文哲和最近网络声量极高的高雄市长韩国瑜，也都被外界视为可能人选。最新民调显示，若韩国瑜对上柯文哲、以及蔡英文，韩支持度为35.1%、柯支持度28.6%，蔡以22.0%落后。

据台湾中时电子报报道，蔡英文19日藉CNN专访的机会，首度宣布2020年将参选连任，并强调她已经准备好，身为一位总统，她从不缺挑战，对连任充满信心。此外，韩国瑜至今韩流威力未减，不少人拱他参选总统，台南市第二选区立委补选候选人谢龙介昨天也表示，若以民调决定，韩国瑜基本上会是第一名，国民党为了赢、不要帮助民进党让人民继续痛苦，韩国瑜选也不能说没有道理。柯文哲也被外界认为有意参选2020总统大选，柯文哲17日受访则称“6月再问我”，回应引人遐想。

据《苹果日报》委托世新大学民意调查研究中心调查最新民意显示，若柯文哲参选，民进党由蔡英文竞选连任，国民党由韩国瑜参选，韩支持度35.1%、柯支持度28.6%，蔡支持度22.0%。但若国民党由朱立伦出马，柯则以支持度32.4%领先、朱支持度31.8%、蔡支持度23.6%。国民党若由王金平参选，柯支持度40.1%、蔡支持度21.6%、王支持度20.5%。

此外，若民进党派赖清德参选，对上柯文哲、韩国瑜，韩支持度37.7%、赖支持度25.4%、柯24.3%。值得注意的是，这是韩柯支持度差距最大的竞选组合，柯支持度甚至不如民进党候选人。但若国民党由朱立伦参选，柯文哲支持度则以31.2%领先，朱支持度30.0%、赖支持度25.8%。

对此，网友纷纷表示，“韩国瑜百分百选上啊 不过可能一个月就累倒了”、“吴敦义看到这个民调会气到火冒三丈”、“这样看来 柯的票会转给韩或朱不少”、“没柯，感觉民进党会死更惨”、“支持蔡英文 其实民调不差”、“韩 真稳”。