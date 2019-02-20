赖清德选2020总统？黄伟哲：不太可能

蔡英文昨天在接受美媒CNN访问时宣布将竞选连任，台南市长黄伟哲表示不意外，这段时间蔡英文积极下乡，显现有企图心，尤其春节到各地访问民众反映相当好；至于外界认为行政院前院长赖清德也可能选总统，黄伟哲说，这是不大可能的事情，蔡英文、赖清德这时候若同时做这样的决定，对民进党来说会是危机。

据联合新闻网报道，黄伟哲说，总统任期通常是两任，这段时间蔡英文行程多，积极到各地访视，民众反映都很好，蔡英文也都正面回应各项问题，宣布竞选连任只是时间问题。黄认为，蔡英文选择在飞机上接受外媒访问时透露出想连任，算是低调宣布连任的方式。

黄伟哲表示，若是公开大阵仗邀中外媒体宣布竞选连任，坦白讲是敲锣打鼓，对于现任者不一定是要这样，他指，朱立伦当初宣布竞选市长连任时，模仿贾伯斯一样，穿得一身黑，在记者会上宣布，事实上也不是很高调。黄说，蔡英文早已开始政党部署；对地方首长来讲，他支持总统连任，会积极将市政做好，替市民谋福利，缴出好的成绩单，让民众肯定总统施政。

赖清德是否可能投入总统选举？黄伟哲说，这是不大可能的事情，蔡英文和赖清德这时候怎么可能还同时做这样的决定，如果真的这样的话，对民进党来说是危机，内部整合时间已经非常少，经过冲撞之后再去整合时间会更紧迫，大家不乐见这种情形发生。被问到是否可能“蔡赖配”，黄伟哲说“这我不知道，只是不可能变成‘蔡黄配’ ”。