中国新闻出版总署要求暂停游戏商业化申请提交：因等待审批游戏过多

中国新闻出版总署本周向地方相关部门下发通知，要求停止提交新的电子游戏商业化申请。

路透社援引三名知情人士称，此举是以便处理去年游戏版号暂停审批过程中积压的申请。

“监管机构要求地方政府停止提交申请，原因是目前需要处理的积压申请太多。”一位知情人士说，他的公司就收到了地方政府的通知。

另有知情人士表示，游戏公司仍然可以提交申请，但却无法转交给最高监管者手中。

中国游戏公司需要将申请文件递交给地方政府，再由地方政府递交给国家新闻出版广电总局。

知情人士指出，此前长达9个月的游戏版号暂停审批所产生的影响仍在持续，令版号解封后游戏厂商燃起的希望再次受到压制。

由于外界对游戏暴力内容和成瘾性的批评引发监管机构的重组，以及对青少年近视率上升的担忧，中国去年3月暂停审批新游戏的版号审批，但当时腾讯等顶尖游戏公司仍可以继续提交申请，导致申请文件积压。他们也可以分销新的游戏，但却不能通过游戏内购等方式进行商业化。

去年12月，监管机构恢复申请处理流程，而业内人士估计至少有5000款游戏等待审批。

此前游戏版号暂停审批拖累腾讯的股价，导致其市值蒸发数十亿美元。目前正在等待审批的游戏包括《绝地求生》，业内人士认为这款游戏的年营收最高可达10亿美元。

很多依靠游戏数量取胜的小型游戏公司也受到冲击。

数据显示，监管机构在去年1月至3月期间审批了1982款国内外网络游戏，2017年全年审批9651款。去年12月以来审批538款游戏。