蔡英文：台湾人要的是“独立生存”

台湾总统蔡英文今天回应在野党有关“两岸和平协议”的提议时称，台湾不接受任何会“消灭”主权的政治协议，并强调台湾人要的是“独立生存”。

蔡英文今早接见来访友台欧洲议会议员后，在总统府举行“回廊谈话”，回应时下政治与社会议题。

国民党主席吴敦义上周接受访问时提及，依台湾现行两岸人民关系条例，若未来国民党重返执政，经过两岸折冲，国民党中央政府将有权力与对岸洽签两岸和平协议。此议题抛出后，执政的民进党决定修法反制。

蔡英文说，她向关心这件课题的欧洲议会议员表示，在北京强推一国两制，且不放弃武力的情况下，两岸没有对等谈判的可能，也就不会有真正的和平，台湾人民会很谨慎地面对这个事情。她强调，台湾不接受会消灭或伤害主权和民主的任何政治协议。

蔡英文昨天接受美国有线电视新闻网CNN采访时，首次表明争取明年竞选连任总统的决心。谈及此事，蔡英文说，她接受CNN访问是要让全世界知道，台湾不要一国两制。

她说：“台湾人要的，就是我讲的，我们要的是独立生存，我们要的是经济繁荣，我们要的是安全，我们还要的是我们的民主。这个就是作为一个总统，就像我刚才讲的，除了有责任保家卫国之外，也要把台湾推向国际，并且让世世代代的台湾人都拥有自由意志的选择。”

台湾媒体《苹果日报》今天针对蓝、绿和无党籍的可能总统参选人进行对比式民调，结果显示，国民党籍高雄巿长韩国瑜在各种对战组合中的支持度皆最高，蔡英文在对战组合中，目前都处于劣势。

对此，蔡英文今天表示，她2008年接下民进党主席一职时，外界也不看好民进党20年内能站起来，但该党八年后就重返执政。

她说：“民调是死的，人心是活的，我们不缺别人的打压，我们要靠强烈意志力克服难关。至于将来竞选总统的这条路上，谁会一起参加， 不会只有我一个，我们一人竞选总统的时代已经结束。”