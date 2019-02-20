日本1月出口降幅创两年之最 对华出口低迷

日本1月出口创出逾两年来的最大同比降幅，对中国出口大幅下降。在企业信心减弱和机械订单急剧减少之际，更加令人担忧全球需求放缓和贸易摩擦的影响。

据路透社报道，日本财务省周三公布的数据显示，日本1月出口较上年同期下降8.4%。路透调查访问的分析师预估为下降5.5%。

这是2016年10月以来的最大同比降幅。日本12月出口修正为同比下降3.9%。

在此之前，周二公布的数据显示12月海外机械订单较前月锐减21.9%，创2007年11月来最大降幅。路透月度调查显示，日本2月企业信心降至2016年末以来低点，受贸易摩擦和中国增长放缓拖累。

日本1月对中国出口较上年同期下滑17.4%。中国是日本最大的贸易伙伴。

尽管春节假期令对华出口承压，但分析师称1月出口下滑有更令人担忧的原因。2018年1月日本对中国出口同比增加30%。

“不能单纯地归因于中国春节假期，因为中国经济放缓趋势已经愈发明显，也拖累日本对亚洲和欧洲等地的出口放缓，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。

“中国经济放缓及其与美国的贸易战，造成全球贸易和全球经济迟滞，日本今年无法仰赖出口来推升增长，”他说。