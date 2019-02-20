五部门：重污染期间受罚后仍违规超标排放将追刑责

据中国最高人民检察院微信公号消息，最高法等五部门联合发文，对环境污染刑事案件难点问题做了判定，其中包括明确对重污染天气预警期间，违规超标排放二氧化硫、氮氧化物，受过行政处罚后又实施上述行为或者具有其他严重情节的，依法追究刑事责任。

中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、生态环境部20日联合发布了《关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》(下称《纪要》)，明确了十一项当前办理环境污染刑事案件中的重点难点问题判定。《纪要》明确，各部门要坚持最严格的环保司法制度、最严密的环保法治理念，统一执法司法尺度，加大对环境污染犯罪的惩治力度。

《纪要》在关于单位犯罪、犯罪未遂、主观过错和生态环境损害标准的认定上做出了明确规定，其中对拒不配合执法检查、接受检查时弄虚作假、故意逃避法律追究的行为人，已经着手实施非法排放、倾倒、处置有毒有害污染物的行为，由于有关部门查处或者其他意志以外的原因未得逞的情形，可以污染环境罪(未遂)追究刑事责任。

《纪要》在关于非法经营罪、投放危险物质罪、涉大气污染环境犯罪的适用上进行了判定，其中对重污染天气预警期间，违反国家规定，超标排放二氧化硫、氮氧化物，受过行政处罚后又实施上述行为或者具有其他严重情节的，可以适用《环境解释》第一条第十八项规定的“其他严重污染环境的情形”追究刑事责任。

《纪要》对非法排放、倾倒、处置行为，有害物质，从重处罚情形等进行了认定，明确跨省或向国家确定的重要江河、湖泊排放放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的，从重处罚。

另外，《纪要》明确了关于严格适用不起诉、缓刑、免予刑事处罚，对于情节恶劣、社会反映强烈的环境污染犯罪，不得适用缓刑、免予刑事处罚。