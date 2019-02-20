广东省自然资源厅20日透露，为全面落实国家严控围填海政策，除国家重大战略项目外，广东今年将全面停止新增围填海项目审批；此外，广东将开展无居民海岛使用权市场化出让试点工作。

据中新社报道，广东将修订《广东省海域使用管理条例》，研究出台《海域、无居民海岛有偿使用实施意见》和《广东省无居民海岛使用权市场化出让试行办法》，建立海域使用权价值评估体系，开展无居民海岛使用权市场化出让试点工作，加快推进海砂新砂源选址和市场化。

同时，加快出台《广东省海岛管理条例》，启动编制《广东省海岛保护规划（2020-2030年）》，明确全省1963个海岛的主导功能及重点保护工程。组织开展创建和美海岛、建设生态岛礁和整治修复海岛岸线，重点在三角岛、石碑山角、三门岛、南鹏岛、龟龄岛、放鸡岛等实施海岛生态修复。

为了大力拓展发展空间，广东今年将推动新增建设用地指标和用林指标向沿海经济带倾斜，致力于打造现代化沿海经济带，大力推进海洋经济发展。

广东出台实施海洋六大产业三年行动方案，重点支持发展高端海工装备、海上风电、海洋生物等六大产业，继续推进海上风电阳江产业基地、粤东运维组装基地、中山研发制造基地建设，加快湛江海东新区、东莞滨海湾新区、汕头华侨试验区海岸带综合示范区建设。

大力推进海洋经济发展，广东将加快推动海洋传统产业优化升级，支持沿海港口群整合、多式联运枢纽建设，促进滨海旅游、海岛旅游业加快发展。加强海洋经济运行监测评估，编制发布广东省海洋经济地图等。

据统计，广东全省海洋生产总值连续24年居中国首位，占全国海洋生产总值的五分之一，占全省生产总值的五分之一。